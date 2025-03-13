Росавиация: Аэропорт Волгоград возобновил работу в штатном режиме

В аэропорту Волгоград (Гумрак) ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал представителя Росавиации, пресс-секретаря ФАВТ Артёма Кореняко.