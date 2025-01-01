WhatsApp разрешил расширить WhatsApp Pay для всех пользователей в Индии

Индия сняла ограничения на платежный сервис WhatsApp, что стало значительной победой Meta на ее крупнейшем по числу пользователей рынке, поскольку гигант социальных сетей стремится конкурировать с укоренившимися финтех-конкурентами.
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