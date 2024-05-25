Минстрой РФ координирует работу по восстановлению новых регионов

Перед Минстроем России стоит задача по скорейшему восстановлению новых регионов, их эффективной интеграции в единое социально-экономическое пространство, обеспечению всей необходимой социальной и инженерной инфраструктурой.
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