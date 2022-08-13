Правительство Орловской области отменило региональные выплаты медикам за работу с COVID-19

Региональное правительство своим постановлением приостановило действие нормативного документа «О стимулирующих выплатах отдельным категориям работников медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Орловской области».
Региональное правительство своим постановлением приостановило действие нормативного документа «О стимулирующих выплатах отдельным категориям работников медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Орловской области».
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