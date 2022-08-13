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Правительство Орловской области отменило региональные выплаты медикам за работу с COVID-19

Правительство Орловской области отменило региональные выплаты медикам за работу с COVID-19

Региональное правительство своим постановлением приостановило действие нормативного документа «О стимулирующих выплатах отдельным категориям работников медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Орловской области».

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