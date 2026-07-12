ВС США нанесли удары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива

Вооружённые силы США провели серию ударов по нескольким объектам Ирана в районе Ормузского пролива. Применялись удары по ракетным комплексам, системам противовоздушной обороны и малым катерам Корпуса стражей исламской революции.
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