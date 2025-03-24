В пятницу на федеральной трассе в Тюмени произошел обвал. Около десяти фонарных столбов рухнули. На окраине города началось строительство новой эстакады.
Столбопад
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В пятницу на федеральной трассе в Тюмени произошел обвал. Около десяти фонарных столбов рухнули. На окраине города началось строительство новой эстакады.
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