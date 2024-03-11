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Тульские власти обеспокоены "старением кадров" и недостаточной квалификацией работников в сфере культуры

Тульские власти обеспокоены "старением кадров" и недостаточной квалификацией работников в сфере культуры

Средний возраст преподавателей детских школ искусств в Тульской области составляет почти 50 лет. Данные содержатся в проекте постановления об утверждении программы развития кадрового потенциала учреждений культуры и искусства в регионе, опубликованном на портале правительства.

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