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Стивен Томпсон о причинах принятия боя с Рахмоновым: «Никто не хочет драться с этим парнем, поэтому я здесь»

Американский боец Стивен Томпсон (17-6-1) объяснил, почему решил принять бой с непобежденным казахстанским файтером Шавкатом Рахмоновым (17-0): «Люди смотрят на этого парня: непобежденный, со стопроцентной результативностью.

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