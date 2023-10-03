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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о 2:4 от «Локомотива»: «Спартак» физически просел, месяц был тяжелый. Они нас обескровили наложениями во 2-м периоде»

«Реализация большинства – очень важный момент. Был шанс в третьем периоде, надо было реализовать удаления, было бы проще.

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