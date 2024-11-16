Бывший сооснователь TuSimple призвал суды заблокировать перевод активов в Китай

Сяоди Хоу, соучредитель и бывший генеральный директор стартапа TuSimple, специализирующегося на грузоперевозках с автономным управлением, обратился в окружной суд Калифорнии с просьбой издать временный запретительный приказ, чтобы помешать компании перевести свои оставшиеся американские активы в Китай, говорится в недавнем судебном заявлении.