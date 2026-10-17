Областной фестиваль-ярмарка «Дажынкi-2026» открылся в Миорах 17 октября; к празднику в городе благоустроили более 150 объектов, включая центральную площадь, парк и свыше 20 участков улиц.
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