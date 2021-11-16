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В Украине будут выдавать новые водительские права: что изменится

В Украине будут выдавать новые водительские права: что изменится

На официальном портале МВД рассказали, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2021 № 1007 вводятся нововведения относительно выдачи удостоверения водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

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