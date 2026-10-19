Бывший американский разведчик Джей Страттон считает реальной версию о том, что в 1947 году в США инопланетяне пережили крушение, однако, по его словам, пришельцев, которым удалось выжить при аварии, погубил голод, сообщила газета Daily Star.
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