Названы 10 самых сложных для поступления вузов России

Опубликован список самых сложных для поступления вузов России.Высшая школа экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования составили список вузов, в которые сложнее всего поступить выпускникам, сообщает РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии