Сочи - лучший город для жизни. В комментариях рилс мнения разделились: кто-то считает, что Сочи - любовь, другие - нет инфраструктуры и город хорош только климатом и морем.
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Сочи - лучший город для жизни. В комментариях рилс мнения разделились: кто-то считает, что Сочи - любовь, другие - нет инфраструктуры и город хорош только климатом и морем.