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Заноза

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Прощаясь со старым глобальным рынком

Прощаясь со старым глобальным рынком

Добрый день, империя. После 145% тарифов Трампа ответные китайские шаги не столь заметны, но крайне болезненны - итак, со вчерашнего дня список из "черных компаний" США, в которые запрещены любые поставки, сильно пополнился.

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Ирина
Спасибо, Олег Адольфович!
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