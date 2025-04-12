Прощаясь со старым глобальным рынком

Добрый день, империя. После 145% тарифов Трампа ответные китайские шаги не столь заметны, но крайне болезненны - итак, со вчерашнего дня список из "черных компаний" США, в которые запрещены любые поставки, сильно пополнился.
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