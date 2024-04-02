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Русская весна

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ФСБ: С Украины в Россию везли десятки кг взрывчатки в иконах (ВИДЕО)

ФСБ: С Украины в Россию везли десятки кг взрывчатки в иконах (ВИДЕО)

Сотрудники ФСБ совместно с представителями Федеральной таможенной службы (ФТС) перекрыли канал контрабандного ввоза в Россию из Украины через страны ЕС взрывных устройств и взрывчатки, спрятанных в православных иконах и церковной утвари.

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