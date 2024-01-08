Новое направление для туризма становится все более популярным в России

В последние годы в России наблюдается рост интереса к туризму на природе. Это связано с несколькими факторами, в том числе с увеличением доходов населения, развитием инфраструктуры и популяризацией экологического туризма.
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