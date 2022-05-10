Веселуха

8 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир
    Крыша над головой должна быть своя,а машину можно и в аренду если руки чешутсяЧто выгоднее: Аре...
  • Globo
    культурка мединскаяНет денег на шоко...
  • Ингерман Ланская
    что ж ты 30 лет жрёшь дерьмо и до сих пор не подохла?В чём секрет вкус...

Если человек тебе сделал ЗЛО - ты дай ему конфетку, он тебе ЗЛО - ты ему конфетку... И так до тех пор, пока эта тварь не сдохнет от диабета!

Если человек тебе сделал ЗЛО - ты дай ему конфетку, он тебе ЗЛО - ты ему конфетку... И так до тех пор, пока эта тварь не сдохнет от диабета!

Звонок в пожарную часть:— Два года назад я с двумя приятелями ездил в чуйскую долину за маком. Их обоих убили, а я собрал спичечный коробок семян и посадил у себя во дворе…— Вы знаете, это пожарная часть…— Ну вот, а в прошлом году я со своим другом опять ездил в чуйскую долину за маком, друга убили, а я собрал щепотку семян, привез домой и тоже посадил во дворе…— Вы звоните в пожарную охрану…— Короче, тут у соседа дом горит, а если ваши пожарники вытопчут мой мак… В одесской маршрутке разговаривают два школьника:- Фима, у нас урока музыки не будет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх