Если человек тебе сделал ЗЛО - ты дай ему конфетку, он тебе ЗЛО - ты ему конфетку... И так до тех пор, пока эта тварь не сдохнет от диабета!

Звонок в пожарную часть:— Два года назад я с двумя приятелями ездил в чуйскую долину за маком. Их обоих убили, а я собрал спичечный коробок семян и посадил у себя во дворе…— Вы знаете, это пожарная часть…— Ну вот, а в прошлом году я со своим другом опять ездил в чуйскую долину за маком, друга убили, а я собрал щепотку семян, привез домой и тоже посадил во дворе…— Вы звоните в пожарную охрану…— Короче, тут у соседа дом горит, а если ваши пожарники вытопчут мой мак… В одесской маршрутке разговаривают два школьника:- Фима, у нас урока музыки не будет.