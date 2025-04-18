Дерматолог назвала распространенные причины акне у взрослых

Акне зачастую ассоциируется с подростковым возрастом, однако часто может появляться и у взрослых. О причинах появления кожного заболевания сообщила врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова в беседе с «Газета.