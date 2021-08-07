Взгляд

16 605 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Стронгин
    Эта дискуссия идет долго. Одна точка зрения - мы не должны участвовать, раз нам запрещают флаг и гимн. В реальной с...Олимпийский стыд.
  • Арсен Межлумов
    ... и руководители регионов, министерств, госкорпораций и правоохранительных ведомств.«Праздник не для ...
  • хохлошумер
    Наши всех заткнут! Как цыгане стали...«Праздник не для ...

«Либеральные защитники Отечества», - история мытарств «воинов света»

«Либеральные защитники Отечества», - история мытарств «воинов света»

В России все еще происходят самые настоящие чудеса, - не верите? Предлагаю всем нам отправится в увлекательное путешествие, в котором я познакомлю вас с перипетиями судьбы отпрыска главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Вернуться к статье
96
Обсудить
Евгений Попов
Чистые рыла либерастов!
хохлошумер
Не оскорбляй собак! Эти мрази их не достойны!
Марина
ну как можно сравнивать честные глаза собачек с разбегающимися у либерастов!!!
mark nikitin
Людмила Нефедова
???!!!
Иван Захава
Я бы из человеколюбия не отправлял его в армию - ему там жопу порвут конечно не на Английский флаг, но на Израильский точно. Не сможет он за 10 минут изменить свое отношение к окружающим. После полного массажа лица и тела изменения начнутся, но все это не сразу, тут надо несколько сеансов терапии, а то что там найдется пара-тройка простых ребят с большими хорошо развитыми кулаками, это точно. Не могут в части быть только Веники, костяк должен быть крепкий иначе часть не дееспособна и дисциплине швах - не заставишь отцов-командиров ради сына этой мерзости разлагать свою в/ч! Не захотят военные звездочки на пагонах терять!
Бобкина Татьяна
Как Матушка-земля терпит таких сволочей!
Юрий Шестаков
Такая родословная! И вдруг... резко так скатилась до симуляции жизнедеятельности. Прям беда какая-то... Особенно для деда - он оттуда посматривает и диву даётся на продолжателей известного рода!
Борис Осипов

Картина дня

наверх