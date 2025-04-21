Автомобили "поплыли" по улицам Барнаула из-за непрерывного дождя. Фото

Сильнее всего в столице Алтайского края затопило улицу Малахова, Антона Петрова, Северо-Западную и Партизанскую Фото: "В курсе 22", Barnaul 22, "Катунь 24" 21 апреля из-за обильного дождя, который идет уже несколько часов, на некоторых улицах Барнаула затопило проезжую часть.