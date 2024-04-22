В рязанском Дядькове 22 апреля отключили холодную воду

В понедельник воду отключили на двух улицах поселка - Центральной и Юбилейной. На Центральной без ресурса осталась администрация местного сельского поселения, на Юбилейной - дома с №1 по №10 включительно и детский сад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии