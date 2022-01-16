Видео: Почему змея — идеальная форма эволюции

Почему ученые считают змей обладателями лучшего тела в мире. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему животные отличаются друг от друга формой тела? Между млекопитающими, живущими на суше, и рыбами, которые живут в воде, есть масса отличий.
Почему ученые считают змей обладателями лучшего тела в мире. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему животные отличаются друг от друга формой тела? Между млекопитающими, живущими на суше, и рыбами, которые живут в воде, есть масса отличий.
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