«Краснодар» установил рекорд чемпионатов России, в текущем сезоне «Зениту» вернуть его уже не получится

Домашний матч 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0) стал для «Краснодара», принимавшего соперника на стадионе «Ozon Арена», 26-м подряд, в котором «чёрно-зелёные» поразили ворота соперников.
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