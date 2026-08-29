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Спорт Уик-Энд

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«Краснодар» установил рекорд чемпионатов России, в текущем сезоне «Зениту» вернуть его уже не получится

«Краснодар» установил рекорд чемпионатов России, в текущем сезоне «Зениту» вернуть его уже не получится

Домашний матч 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0) стал для «Краснодара», принимавшего соперника на стадионе «Ozon Арена», 26-м подряд, в котором «чёрно-зелёные» поразили ворота соперников.

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