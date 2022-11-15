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Зеленский заявил о необходимости обмена пленными по формуле «всех на всех»

Зеленский заявил о необходимости обмена пленными по формуле «всех на всех»

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 15 ноября, в рамках выступления в видеоформате на саммите G20, который проходит на Бали, заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех".

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