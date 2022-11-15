Зеленский заявил о необходимости обмена пленными по формуле «всех на всех»

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 15 ноября, в рамках выступления в видеоформате на саммите G20, который проходит на Бали, заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех".
Популярные статьи
- Рогозин: в ближайшие месяцы в зону СВО начнет поступать современное российское оружие, которое обеспечит победу Москвы
- Кадыров сообщил о «плачевной» обстановке в украинских войсках
- Рамзан Кадыров: США и Европа нацелены распространить по всей планете грязь, противоречащую естественным культурным ценностям
Свежие комментарии