У МВД Узбекистана нет данных о задержании подозреваемого за теракт в Москве

МВД Узбекистана пока не располагает информацией о гражданине страны, задержанном за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник Войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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