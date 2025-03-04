Дональд Трамп приостанавливает всю военную помощь Украине

США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
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