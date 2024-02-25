2015г., обращаю внимание - 2015! Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2015 года № 273 «О внесении изменений в Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203» 03 Июня 2015 19:00 В Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, включены сведения, раскрывающие потери личного состава в мирное время и в период проведения специальных операций.
Шибко умным, любопытным и разговорчивым. Кто хочет поднять ст.УгК РФ "Государственная измена" с пола?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
НАРОД, СМОТРИТЕ КАК ВАС ОБОЛВАНИВАЮТ ЦИПСОТА , ЛИБЕРАСТНЯ И ПРОЧАЯ ШВАЛЬ. ПОЧАШЕ ВСПОМИНАЙТЕ СЛОВА СЕРГЕЯ БОДРОВА-МЛАДШЕГО. СЕЙЧАС В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ ВСЯ КУПЛЕННАЯ ШВАЛЬ ПЫТАЕТСЯ ВОЗБУДИТЬ НАРОД ПОД ВИДОМ "БЛАГОРОДНОГО НЕГОДОВАНИЯ" ДЕЙСТВИЯМИ ВЛАСТИ. ТАК ВОТ, ТЕ У КОГО ЕСТЬ МОЗГИ, КТО УМЕЕТ ДУМАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ, А ЭТО - БОЛЬШИНСТВО КАК БЫ НЕ ПЫТАЛИСЬ НАС ВСЕХ ПОКАЗЫВАТЬ НЕУМЕХАМИ, ГЛУПЫМИ И ВТЮХИВАТЬ НАМ ЦИПСОШНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОБОЛВАНИВАНИЮ. ПОСМОТРИТЕ КТО ПИШЕТ ХИТРОЖОПЫЕ КОММЕНТЫ И ПОМНИТЕ ТОЛЬКО ОДНО - В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА !!! НЕ ПОДРАЖАЙТЕ ИДИОТАМ НА УКРАИНЕ КОТОРЫЕ ПОВЕЛИСЬ И ПОПАЛИ В ДЕРЬМО. СЛАВА БОГУ У НАС В РОССИИ НАРОД НАМНОГО УМНЕЕ И РАГУЛЕЙ И ТУПОЙ ЦИПСОТЫ КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ЗА 10% ОТ ВЫДЕЛЕННОГО НА НИХ БЮДЖЕТА, КОГДА 90% ИДЕТ В КАРМАНЫ ИХ РУКОЙВОДИТЕЛЕЙ.
Ответить
2 час.
Людмила Лиханова
Ответить
2 час.
Людмила Лиханова
Ответить
2 час.
Свежие комментарии