Шибко умным, любопытным и разговорчивым. Кто хочет поднять ст.УгК РФ "Государственная измена" с пола?

Людмила Лиханова

НАРОД, СМОТРИТЕ КАК ВАС ОБОЛВАНИВАЮТ ЦИПСОТА , ЛИБЕРАСТНЯ И ПРОЧАЯ ШВАЛЬ. ПОЧАШЕ ВСПОМИНАЙТЕ СЛОВА СЕРГЕЯ БОДРОВА-МЛАДШЕГО. СЕЙЧАС В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ ВСЯ КУПЛЕННАЯ ШВАЛЬ ПЫТАЕТСЯ ВОЗБУДИТЬ НАРОД ПОД ВИДОМ "БЛАГОРОДНОГО НЕГОДОВАНИЯ" ДЕЙСТВИЯМИ ВЛАСТИ. ТАК ВОТ, ТЕ У КОГО ЕСТЬ МОЗГИ, КТО УМЕЕТ ДУМАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ, А ЭТО - БОЛЬШИНСТВО КАК БЫ НЕ ПЫТАЛИСЬ НАС ВСЕХ ПОКАЗЫВАТЬ НЕУМЕХАМИ, ГЛУПЫМИ И ВТЮХИВАТЬ НАМ ЦИПСОШНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОБОЛВАНИВАНИЮ. ПОСМОТРИТЕ КТО ПИШЕТ ХИТРОЖОПЫЕ КОММЕНТЫ И ПОМНИТЕ ТОЛЬКО ОДНО - В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА !!! НЕ ПОДРАЖАЙТЕ ИДИОТАМ НА УКРАИНЕ КОТОРЫЕ ПОВЕЛИСЬ И ПОПАЛИ В ДЕРЬМО. СЛАВА БОГУ У НАС В РОССИИ НАРОД НАМНОГО УМНЕЕ И РАГУЛЕЙ И ТУПОЙ ЦИПСОТЫ КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ЗА 10% ОТ ВЫДЕЛЕННОГО НА НИХ БЮДЖЕТА, КОГДА 90% ИДЕТ В КАРМАНЫ ИХ РУКОЙВОДИТЕЛЕЙ.