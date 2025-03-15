Совфед одобрил закон о назначении Соцфондом региональных доплат к пенсии

Совет Федерации во время пленарного заседания одобрил закон, благодаря которому Социальный фонд России получит полномочия по установлению и выплате региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.
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