Председатель ПК ВСНП провел переговоры с председателем Конгресса Перу

Пекин, 6 января /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в понедельник в Пекине провел переговоры с председателем Конгресса /парламента/ Перу Эдуардо Сальхуаной.
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