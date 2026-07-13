Указ подписан: что ждет всех, у кого есть квартира с ванной

Новый указ, касающийся модернизации жилищно‑коммунального хозяйства и экономии ресурсов, напрямую затронет практически всех городских жителей — в первую очередь тех, у кого в квартире есть ванная комната и санузел.
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