Миллион Кнороз, серебро Ласицкене и огорчение Шубенкова: чем запомнился чемпионат России по лёгкой атлетике

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. Сразу пятеро спортсменов, среди которых прыгунья с шестом Полина Кнороз, получили дополнительные призовые размером в 1 млн рублей за выполнение олимпийских нормативов.