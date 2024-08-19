Миллион Кнороз, серебро Ласицкене и огорчение Шубенкова: чем запомнился чемпионат России по лёгкой атлетике

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. Сразу пятеро спортсменов, среди которых прыгунья с шестом Полина Кнороз, получили дополнительные призовые размером в 1 млн рублей за выполнение олимпийских нормативов.
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