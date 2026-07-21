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Разведчик: США полностью устраивает происходящее ослабление России и Европы

Разведчик: США полностью устраивает происходящее ослабление России и Европы

Войны с Россией, о которой упорно говорят в Евросоюзе, в 2030 году не будет. Об этом бывший разведчик, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков заявил в интервью депутату Госдумы РФ Михаилу Делягину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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