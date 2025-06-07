Около 220 военнослужащих ВСУ шести украиских бригад были уничтожены в результате действий группировки российских войск «Запад», сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма 7 июня журналистам.
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