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Спички - не игрушка

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Группа наемников из Тайваня обнаружена и уничтожена в ВСУ

Пока киевские власти пытаются убедить западных партнёров в том, что на Донбассе им приходится противостоять солдатам из КНДР, появились подтвержденные данные, что на стороне ВСУ воюют и гибнут наемники из Тайваня.

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