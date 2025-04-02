«Зеленский: храбрость и хрупкость»: новая итальянская книга о главаре киевского режима4 апреля итальянская газета Corriere della Sera бесплатно раздаст книгу, написанную журналистом, ранее незаконно проникшим в Курскую область.
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