Акушер-гинеколог Уланкина рассказала, кому противопоказаны домашние роды

Многочисленные исследования показывают, что даже запланированные домашние роды связаны с более высоким риском детской и материнской смертности, предупредила в беседе с RT акушер-гинеколог Ольга Уланкина, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест».