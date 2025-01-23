Акушер-гинеколог Уланкина рассказала, кому противопоказаны домашние роды

Многочисленные исследования показывают, что даже запланированные домашние роды связаны с более высоким риском детской и материнской смертности, предупредила в беседе с RT акушер-гинеколог Ольга Уланкина, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест».
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