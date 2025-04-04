Экономист Кричевский: налог с продажи квартир теперь не учитывает рыночную цену

Налог с продажи жилья все чаще рассчитывается не по рыночной, а по кадастровой стоимости, а на нее влияет масса факторов, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на сообщение эксперта рынка недвижимости, автора Telegram-канала "Экономизм" Алексея Кричевского.