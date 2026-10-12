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Мировое обозрение

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Украина не получила данных о запуске ракет и заметила их только над Киевом

Украина не получила данных о запуске ракет и заметила их только над Киевом

Главное в тезисах: Провал раннего предупреждения: Воздушные силы ВСУ признали, что не получили данных о запуске российских ракет — взрывы в Киеве прогремели до объявления воздушной тревоги.

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