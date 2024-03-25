В МЧС сообщили о вероятном затоплении рудника «Пионер» с горняками

Обвал произошёл 18 марта, под завалами оказались 13 шахтёров.фото: vk.com/chp_blaga--> Золоторудный рудник «Пионер» компании Petropavlovsk, который находится в Амурской области, с высокой вероятностью затоплен.
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