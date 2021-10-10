Бездольный: у рубля есть потенциал, несмотря на уход капитала с развивающихся рынков

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Рост ставки ЦБ и цен на топливо укрепляют рубль. Санкции и ужесточение финансовой политики, напротив, бьют по курсу российской валюты.
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