Мировое обозрение

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Бездольный: у рубля есть потенциал, несмотря на уход капитала с развивающихся рынков

Бездольный: у рубля есть потенциал, несмотря на уход капитала с развивающихся рынков

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Рост ставки ЦБ и цен на топливо укрепляют рубль. Санкции и ужесточение финансовой политики, напротив, бьют по курсу российской валюты.

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