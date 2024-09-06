В Рязанской области объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за риска стихийных бедствий

Прогноз пока объявлен до 7 сентября. Причина такой ситуации – опасность лесных пожаров. Уточняется, что в основном в Рязанской области фиксируется 4 класс пожарной опасности, но местами он доходит и до пятого.
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