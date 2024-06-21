Герман Греф: ИИ помогает врачам минимизировать риски

Цифровые решение Сбера в медицине помогают врачам минимизировать риски, рассказал президент, председатель правления банка Герман Греф в документальном фильме в рамках годового общего собрания акционеров (ГОСА).
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