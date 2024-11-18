Германия и Финляндия расследуют повреждение кабеля связи на дне Балтики

Министерства иностранных дел ФРГ и Финляндии выразили обеспокоенность повреждением 1173-километрового кабеля связи C-Lion1, который пролегает по дну Балтийского моря вдоль трубопровода "Северный поток" и соединяет Хельсинки и Росток.
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