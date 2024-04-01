"Бросить дом мы не можем". Мощный паводок топит новый микрорайон под Барнаулом

Вода в микрорайоне Лосихин остров затопила уже около половины домов. В большинстве из них только закончили ремонт Алтайский край уже несколько дней во власти мощного паводка, который стал причиной режима ЧС в регионе.
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