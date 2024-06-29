На калужской трассе погиб водитель перевернувшейся «Лады»

Накануне, 28 июня, в пятом часу вечера на 5-м километре трассы Бабынино-Сабуровщино-Газопровод в Бабынинском районе вылетел в кювет и опрокинулся автомобиль «Лада Гранта»Накануне, 28 июня, в пятом часу вечера на 5-м километре трассы Бабынино-Сабуровщино-Газопровод в Бабынинском районе вылетел в кювет и опрокинулся автомобиль "Лада Гранта".