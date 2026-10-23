Zuma/TASS Министр обороны США Пит Хегсет ввел запрет для сотрудников Пентагона на использование непубличной информации для совершения ставок на исход американских военных операций.
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