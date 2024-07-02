Аномальное магнитное поле Урана может объяснить слабые радиационные пояса, обнаруженные Voyager 2

Когда космический аппарат Voyager 2 посетил Уран почти 50 лет назад, он обнаружил магнитную загадку. В отличие от большинства планет, магнитное поле ледяного гиганта наклонено примерно на 60° от его оси вращения, создавая асимметричное магнитное поле, которое меняется по силе.