Военное обозрение

3 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    .Приказ на прорыв ...
  • Фаина Юсупова
    Как же так получилось,что можно спокойно прорваться в любую точку нашей границы,что мы вообще не охраняем?Теперь в др...Из Белгородской о...
  • Владимир Козлов
    Опять проворонили! Их надо не выдавливать с территории, а уничтожать.Сообщается о блок...

Чиновники Украины подтвердили появление подразделений с названием «Люфтваффе» в составе территориальной обороны

Чиновники Украины подтвердили появление подразделений с названием «Люфтваффе» в составе территориальной обороны

Украинские чиновники подтверждают ранее появившуюся в сети информацию о том, что в составе украинских вооружённых формирований появились подразделения с названием «Люфтваффе».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх